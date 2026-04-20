Городской субботник пройдёт в Красноярске 25 апреля

В последнюю пятницу апреля, 25-го числа, в Красноярске впервые пройдёт общегородской субботник, который охватит всю территорию большого города. Об этом сообщили в городской администрации.
Места для уборки выбраны традиционные: береговые линии рек, парки и скверы, а также бесхозные участки, которые не входят в график регулярной уборки.
Присоединиться может любой желающий — хоть целым коллективом, хоть соседями по дому, хоть в компании активистов из городских сообществ. Районные администрации подскажут, где нужны руки, а также помогут с инвентарём и вывозом мусора. Обращаться к чиновникам можно, в том числе через соцсети.
В этом году красноярская уборка совпадает с Всероссийским субботником. Мероприятие также войдёт в недельную акцию «Мы за чистоту» от движения «Экосистема» (в рамках нацпроекта «Дети и молодёжь») и будет приурочено к Году единства народов России. Главная цель — через общее дело воспитать бережное отношение к природе.
