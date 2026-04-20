В Челябинской области засеют более 1,7 млн гектаров земли

Свыше 1,7 млн гектаров земли засеют в Челябинской области. Развитие этой отрасли отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
Около 1,1 млн гектаров займут зерновые культуры, 88,2 тыс. гектаров — кормовые, 21,6 тыс. гектаров — картофель и овощи, а 426,2 тыс. гектаров — масличные культуры. Кроме того, еще 431,3 тыс. гектаров оставят незасеянными, чтобы почва восстановила плодородие и накопила влагу.
В Челябинской области уже идет самый активный этап предпосевных работ. Хозяйства постепенно выходят в поле и начинают готовить почву. Ранней весной важно не потерять влагу в земле и успеть выполнить все работы в оптимальные сроки. Аграриям необходимо сохранить набранные темпы развития отрасли, выполнить производственные планы и повысить эффективность.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.