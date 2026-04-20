В школах начались Всероссийские проверочные работы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Всероссийские проверочные работы в школах пройдут в период с 20 апреля по 20 мая.
ВПР пройдут в четвертых-восьмых и десятых классах. Обязательными для всех участников будут два предмета: русский язык и математика. Четвероклассники также выполнят ВПР по одному из предметов по выбору: окружающему миру, литературному чтению или иностранному языку.
В остальных классах к обязательным предметам добавляются два предмета по выбору — по одному из естественно-научного и гуманитарного блоков.
В 2026 году из числа предметов, по которым проводятся ВПР, исключено обществознание в шестых-седьмых классах, а в перечне предметов в десятом классе появилась биология.
Конкретную дату проведения проверочной работы по тому или иному предмету каждая школа определяет самостоятельно, отмечает РИА Новости.