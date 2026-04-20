Пешеходные маршруты предусмотрели в зоне строительства канатки через Оку

Временные маршруты организуют для пешеходов в Нижнем Новгороде на время строительства канатной дороги через Оку. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Урбантех Канатные дороги».
Воздушная переправа свяжет станцию метро «Заречная» с проспектом Гагарина. Специалисты увеличили объем строительно-монтажных мероприятий и число задействованной техники. Как уточнили в компании, несмотря на активную фазу работ, движение по Заречному бульвару сохранится без изменений.
Подъезды к станции «Тихая гавань» и линейной опоре № 9 предусмотрели со стороны улицы Баумана, а к станции «Проспект Гагарина» и линейным опорам № 15 и № 17 — с проспекта Гагарина.
На въездах и выездах со стройплощадок установят предупреждающие аншлаги и знаки ограничения скорости. Места проведения работ оборудуют сигнальными фонарями.
Движение пешеходов на всех участках сохранят по существующим тротуарам и временным обходным маршрутам.
Напомним, что проект предполагает возведение трех станций канатной дороги, линейных опор и строительных площадок. Временные элементы в последующем демонтируют, а территории будут благоустроены.
