«Московское долголетие»: как записаться на один из самых масштабных соцпроектов столицы

В этом материале подробно разбираем, что представляет собой «Московское долголетие», кто может принять участие, как записаться на занятия и какие направления доступны участникам.
Что такое «Московское долголетие»
«Московское долголетие» — это городская программа, запущенная правительством Москвы в 2018 году для поддержки активного образа жизни среди людей старшего возраста. Основная цель проекта — улучшение качества жизни, укрепление здоровья и расширение возможностей для самореализации пенсионеров.
Участникам предлагается широкий выбор бесплатных занятий: от физической активности до образовательных курсов и творческих студий. Программа реализуется на базе культурных центров, школ, парков, библиотек и других городских площадок.
Проект также способствует социальной адаптации и снижению уровня одиночества среди пожилых людей, создавая пространство для общения и новых знакомств. По состоянию на начало 2024 года к проекту «Московское долголетие» присоединились более 450 негосударственных организаций, включая бизнес и НКО, а также свыше 850 государственных учреждений.
Кто может стать участником проекта «Московское долголетие»
Принять участие в «Московском долголетии» могут:
- женщины от 55 лет;
- мужчины от 60 лет;
- граждане, получающие досрочную пенсию (в отдельных случаях);
- жители Москвы с постоянной регистрацией.
Важно, что участие в программе остается полностью бесплатным. Ограничений по уровню подготовки или состоянию здоровья, как правило, нет — участник может выбрать подходящую для себя нагрузку и формат занятий.
Как стать участником «Московского долголетия» и записаться на занятие
Стать участником «Московского долголетия» достаточно просто. Существует несколько способов записи.
Через интернет
Можно зарегистрироваться на официальном сайте проекта. Пользователю нужно выбрать в каталоге направление и удобную площадку.
В центре социального обслуживания
Можно лично обратиться в ближайший центр московского долголетия или МФЦ. Сотрудники помогут подобрать занятия и оформить запись. Можно попробовать обратиться и в поликлинику.
Через организаторов занятий
Иногда записаться можно прямо на месте проведения занятий — в парках, культурных центрах или клубах. Для регистрации обычно требуется паспорт и карта москвича.
Что входит в программу «Московского долголетия» и чем можно заниматься
«Московское долголетие» предлагает десятки направлений, рассчитанных на разные интересы и уровень подготовки. В перечне доступной физической активности:
- скандинавская ходьба;
- йога и пилатес;
- гимнастика и ЛФК;
- танцы.
Если физическая активность вам не так близка, как умственная, то в рамках программы к изучению доступны:
- иностранные языки;
- компьютерная грамотность;
- лекции по истории и культуре;
- финансовая грамотность.
Творческие люди с тягой к искусству могут освоить:
- рисование;
- вокал;
- театр и актерское мастерство;
- декоративно-прикладное искусство.
Для желающих провести время в приятной компании предлагают:
- экскурсии;
- клубы по интересам;
- настольные игры;
- встречи и мастер-классы.
Добавим, что отдельные направления могут меняться в зависимости от района города и площадки.
Вопросы и ответы
Разбираем ответы на популярные вопросы.
Сколько стоит участие в «Московском долголетии»?
Все занятия в рамках программы бесплатны.
Можно ли посещать несколько направлений?
Да, участник может записаться сразу на несколько курсов.
Есть ли ограничения по здоровью?
Как правило, нет. Но рекомендуется выбирать занятия с учетом самочувствия и при необходимости консультироваться с врачом.