Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Московское долголетие»: как записаться на один из самых масштабных соцпроектов столицы

«Московское долголетие» — проект, направленный на формирование активной и насыщенной жизни у людей старшего возраста из столицы. Программа помогает москвичам не только поддерживать здоровье, но и находить новые увлечения, общение и возможности для развития.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Центр Московского долголетия.
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В этом материале подробно разбираем, что представляет собой «Московское долголетие», кто может принять участие, как записаться на занятия и какие направления доступны участникам.

Что такое «Московское долголетие»

«Московское долголетие» — это городская программа, запущенная правительством Москвы в 2018 году для поддержки активного образа жизни среди людей старшего возраста. Основная цель проекта — улучшение качества жизни, укрепление здоровья и расширение возможностей для самореализации пенсионеров.

Участникам предлагается широкий выбор бесплатных занятий: от физической активности до образовательных курсов и творческих студий. Программа реализуется на базе культурных центров, школ, парков, библиотек и других городских площадок.

Проект также способствует социальной адаптации и снижению уровня одиночества среди пожилых людей, создавая пространство для общения и новых знакомств. По состоянию на начало 2024 года к проекту «Московское долголетие» присоединились более 450 негосударственных организаций, включая бизнес и НКО, а также свыше 850 государственных учреждений.

Кто может стать участником проекта «Московское долголетие»

Женщина - участница проекта «Московское долголетие».
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Принять участие в «Московском долголетии» могут:

  • женщины от 55 лет;
  • мужчины от 60 лет;
  • граждане, получающие досрочную пенсию (в отдельных случаях);
  • жители Москвы с постоянной регистрацией.

Важно, что участие в программе остается полностью бесплатным. Ограничений по уровню подготовки или состоянию здоровья, как правило, нет — участник может выбрать подходящую для себя нагрузку и формат занятий.

Как стать участником «Московского долголетия» и записаться на занятие

Стать участником «Московского долголетия» достаточно просто. Существует несколько способов записи.

Через интернет

Можно зарегистрироваться на официальном сайте проекта. Пользователю нужно выбрать в каталоге направление и удобную площадку.

В центре социального обслуживания

Можно лично обратиться в ближайший центр московского долголетия или МФЦ. Сотрудники помогут подобрать занятия и оформить запись. Можно попробовать обратиться и в поликлинику.

Через организаторов занятий

Иногда записаться можно прямо на месте проведения занятий — в парках, культурных центрах или клубах. Для регистрации обычно требуется паспорт и карта москвича.

Что входит в программу «Московского долголетия» и чем можно заниматься

Женщины учатся по программе «Московское долголетие».
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Московское долголетие» предлагает десятки направлений, рассчитанных на разные интересы и уровень подготовки. В перечне доступной физической активности:

  • скандинавская ходьба;
  • йога и пилатес;
  • гимнастика и ЛФК;
  • танцы.

Если физическая активность вам не так близка, как умственная, то в рамках программы к изучению доступны:

  • иностранные языки;
  • компьютерная грамотность;
  • лекции по истории и культуре;
  • финансовая грамотность.

Творческие люди с тягой к искусству могут освоить:

  • рисование;
  • вокал;
  • театр и актерское мастерство;
  • декоративно-прикладное искусство.

Для желающих провести время в приятной компании предлагают:

  • экскурсии;
  • клубы по интересам;
  • настольные игры;
  • встречи и мастер-классы.

Добавим, что отдельные направления могут меняться в зависимости от района города и площадки.

Вопросы и ответы

Участники проекта «Московское долголетие» на лыжах.
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Разбираем ответы на популярные вопросы.

Сколько стоит участие в «Московском долголетии»?

Все занятия в рамках программы бесплатны.

Можно ли посещать несколько направлений?

Да, участник может записаться сразу на несколько курсов.

Есть ли ограничения по здоровью?

Как правило, нет. Но рекомендуется выбирать занятия с учетом самочувствия и при необходимости консультироваться с врачом.