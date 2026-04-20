Глава ВЦИОМа рассказал, как изменилось отношение россиян к коррупции

Коррупция перестала быть самой острой проблемой, которая беспокоит российское общество, заявил в эфире Радио РБК глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. По его словам, раньше эту проблему «раскручивали и подсвечивали», пытались сделать главной и, так как у народа «наболело», это выглядело эффективно.
«Когда мы замеряли отношение людей к коррупции, да и вообще проблемный фон, мы видели, что коррупция на первом, на втором месте среди всех проблем выделялась. Это было, скажем, лет десять назад, лет восемь и так далее», — рассказал Федоров.
Однако сейчас проблемный фон совсем другой: большинство озабочено политической и экономической ситуацией, а также проблемами здравоохранения.
«Коррупция, безусловно, остается проблемой, но она сильно опустилась в рейтинге, где-то на 5−6-е место», — заявил глава ВЦИОМа.
Федоров отметил, что сажать за коррупционные преступления действительно стали гораздо чаще.
«Помните, в свое время президент спрашивал прилюдно: посадки где? Нет посадок, вот. А сегодня, так сказать, уже нельзя. Посадок много. И становится все больше. И такое впечатление, что действительно неприкасаемых нет. Берут уже пачками, там, вице-губернаторов, даже губернаторов», — отметил Федоров.
По мнению главы ВЦИОМа, коррупция непобедима, «но это не повод с ней не бороться». Наоборот, борьба с коррупцией порой дает результаты, считает он.
«Социологи, которые этой темой занимаются, выяснили: главный результат борьбы с коррупцией — это действительно усиление страха посадки, потери всего, и оно ведет к повышению масштаба взятки, отката и так далее», — отметил Федоров.
В рамках борьбы с коррупцией в стране необходимо изменить общий психологический климат среди чиновничества, считает бывший генеральный прокурор Юрий Скуратов. В разговоре с Радио РБК он заявил, что проблема в том, что граждане «особо не осуждают» коррупционеров и видят в них тех, с чьей помощью можно решить вопросы за деньги.
Генпрокуратура по запросу Радио РБК составила криминологический портрет типичного российского коррупционера: так, в 2025 году это был ранее несудимый мужчина от 30 до 49 лет, с высшим образованием и семьей, преступивший закон по месту своего постоянного проживания.
С 2018 года в России выявили свыше 140 тыс. коррупционеров, из которых более 20 тыс. попали в поле зрения правоохранительных органов в 2025-м.
