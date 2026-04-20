Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону возбудили дело из-за тигра, прыгнувшего в зрительный зал

В Ростове-на-Дону возбудили дело после того, как тигр прыгнул в зрительный зал.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того, как тигр прыгнул в зал во время выступления в цирке в Ростове-на-Дону, сообщает СУСК России по Ростовской области.

Ранее следователи организовали проверку информации, распространенной в СМИ о происшествии в цирке.

«По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что в ходе циркового представления с участием тигров защитная сетка, предназначенная для ограждения арены, упала. Один из тигров выпрыгнул за пределы арены и оказался в зрительном зале, где в тот момент находились посетители цирка. Никто не пострадал. Тигра поймали и вернули в вольер.