В Ростове-на-Дону возбудили дело из-за тигра, прыгнувшего в зрительный зал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того, как тигр прыгнул в зал во время выступления в цирке в Ростове-на-Дону, сообщает СУСК России по Ростовской области.
Ранее следователи организовали проверку информации, распространенной в СМИ о происшествии в цирке.
«По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что в ходе циркового представления с участием тигров защитная сетка, предназначенная для ограждения арены, упала. Один из тигров выпрыгнул за пределы арены и оказался в зрительном зале, где в тот момент находились посетители цирка. Никто не пострадал. Тигра поймали и вернули в вольер.