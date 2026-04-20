В Ростове-на-Дону возбудили дело из-за тигра, прыгнувшего в зрительный зал

Предварительно установлено, что в ходе циркового представления с участием тигров защитная сетка, предназначенная для ограждения арены, упала. Один из тигров выпрыгнул за пределы арены и оказался в зрительном зале, где в тот момент находились посетители цирка. Никто не пострадал. Тигра поймали и вернули в вольер.