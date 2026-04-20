Нижегородца Сергея Луковникова арестовали за финансирование терроризма

Московский районный суд Нижнего Новгорода отправил под стражу местного жителя Сергея Луковникова, обвиняемого в содействии террористической деятельности. Об этом сообщили в ОПС судов общей юрисдикции Нижегородской области.
По версии следствия, мужчина перевёл личные средства — в общей сложности 38 тысяч рублей — на счета террористического сообщества через донатную платформу. Утверждается, что действовал он по указанию эмиссара, находящегося за пределами России, и придерживался враждебной позиции по отношению к действующей власти.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Луковникову меру пресечения в виде заключения под стражу. Он останется в СИЗО как минимум до 14 июня 2026 года включительно.
Постановление суда на данный момент не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.