Нижегородца Сергея Луковникова арестовали за финансирование терроризма

Суд избрал меру пресечения до середины июня.

Источник: Комсомольская правда

Московский районный суд Нижнего Новгорода отправил под стражу местного жителя Сергея Луковникова, обвиняемого в содействии террористической деятельности. Об этом сообщили в ОПС судов общей юрисдикции Нижегородской области.

По версии следствия, мужчина перевёл личные средства — в общей сложности 38 тысяч рублей — на счета террористического сообщества через донатную платформу. Утверждается, что действовал он по указанию эмиссара, находящегося за пределами России, и придерживался враждебной позиции по отношению к действующей власти.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Луковникову меру пресечения в виде заключения под стражу. Он останется в СИЗО как минимум до 14 июня 2026 года включительно.

Постановление суда на данный момент не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.