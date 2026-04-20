Россиянам напомнили о профилактике отравлений ранними весенними грибами

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С началом потепления в лесах и парках появляются первые весенние грибы.
Роспотребнадзор обращает внимание на риск пищевых отравлений и рекомендует соблюдать меры предосторожности при сборе, приготовлении и употреблении грибов.
Самое главное — необходимо помнить, что среди съедобных видов встречаются ядовитые двойники, отмечает пресс-служба ведомства. Чтобы не подвергать здоровье риску, не собирайте незнакомые грибы, не давайте их детям, беременным женщинам и лицам с хроническими заболеваниями. При первых признаках недомогания незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью.
Не собирайте грибы вблизи дорог, промышленных зон, свалок и других загрязненных территорий — они накапливают тяжелые металлы и другие вредные вещества. Храните собранные грибы отдельно от продуктов питания: поместите их в бумажные пакеты или корзины, не используйте полиэтилен для длительного хранения свежих грибов.
При подготовке к приготовлению тщательно промывайте грибы и удаляйте поврежденные участки. Не пробуйте сырые грибы на вкус. При приготовлении варите грибы в несколько приемов с заменой воды и строго следуйте проверенным рецептам, соответствующим конкретным съедобным видам. Для соления и маринования используйте только проверенные технологии и рецептуры.
При появлении тошноты, рвоты, боли в животе, слабости, головокружения, нарушения сознания или других настораживающих симптомов немедленно вызовите скорую помощь. До приезда медиков обязательно сохраните остатки грибов.