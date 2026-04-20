Два керамических панно восстановят в бассейне детского садика в Нижнем Новгороде

Обе работы намерены снять и перенести на территорию кампуса ННГАСУ.

Два керамических панно «Водный мир» восстановят в детском садике в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал художник Александр Казарин в соцсетях.

Панно находятся в неработающем бассейне детского садика № 435 в Щербинках. Их авторами являются Заслуженные художники России Валерий и Татьяна Гришины.

Обе работы намерены снять и перенести на территорию кампуса ННГАСУ, чтобы восстановить их там.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижнем Новгороде завершаются работы по реставрации Литературного музея.