Два керамических панно восстановят в бассейне детского садика в Нижнем Новгороде

Два керамических панно «Водный мир» восстановят в детском садике в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал художник Александр Казарин в соцсетях.
Панно находятся в неработающем бассейне детского садика № 435 в Щербинках. Их авторами являются Заслуженные художники России Валерий и Татьяна Гришины.
Обе работы намерены снять и перенести на территорию кампуса ННГАСУ, чтобы восстановить их там.
