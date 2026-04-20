Самозанятым нижегородцам предложили самим оформить будущую пенсию

Для старта накопления пенсионных баллов и страхового стажа, самозанятым следует обратиться в Отделение СФР по Нижегородской области, подав соответствующее заявление (лично или через портал Госуслуг), а также уплатить добровольный взнос по пенсионному страхованию. Размер этого взноса определяется самим плательщиком, однако он не может быть ниже 71 525,52 рубля в год. Эта сумма гарантирует формирование одного полного года страхового стажа и 1,037 ИПК.