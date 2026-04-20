Самозанятым нижегородцам предложили самим оформить будущую пенсию

Для того чтобы самозанятые граждане могли претендовать на достойную пенсию, им необходимо накопить минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и обеспечить не менее 15 лет страхового стажа. Эта информация поступила от пресс-службы Отделения Социального фонда России (СФР) по Нижегородской области.
Ключевым условием для формирования пенсионных прав является своевременное перечисление страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию в региональное отделение СФР.
В сообщении подчеркивается, что отсутствие уплаты взносов в Социальный фонд приведет к тому, что страховой стаж не будет учтен, а пенсионные коэффициенты — начислены. В такой ситуации человек сможет рассчитывать лишь на социальную пенсию, которая назначается на пять лет позднее общеустановленного пенсионного возраста и не превышает прожиточный минимум.
Для старта накопления пенсионных баллов и страхового стажа, самозанятым следует обратиться в Отделение СФР по Нижегородской области, подав соответствующее заявление (лично или через портал Госуслуг), а также уплатить добровольный взнос по пенсионному страхованию. Размер этого взноса определяется самим плательщиком, однако он не может быть ниже 71 525,52 рубля в год. Эта сумма гарантирует формирование одного полного года страхового стажа и 1,037 ИПК.
Максимально допустимый размер взноса составляет 572 204,16 рубля в год, что эквивалентно 8,72 ИПК.
Крайний срок для уплаты взноса за текущий год — 31 декабря 2026 года.
В региональном отделении ОСФР пояснили, что если уплаченная сумма окажется меньше установленного годового минимума, то страховой стаж будет засчитан пропорционально внесенным средствам.
