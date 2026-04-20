В Нижегородской области появился огромный провал на дороге

Огромный провал появился на дороге в Нижегородской области.

Источник: РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр — РИА Новости. В Вадском муниципальном округе Нижегородской области перекрыли движение из-за провала на дороге.

«На участке дороги Вад — Новый Мир со стороны деревни Порецкое при въезде на виадук через трассу М-12 произошел провал дорожного покрытия. В связи с этим движение транспорта в данном районе перекрыто», — сообщила районная единая дежурно-диспетчерская служба.

Автомобилистов просят соблюдать осторожность и объезжать этот участок через Перевоз — Ичалки.

Как видно на снимках, опубликованных в паблике «Типичный Ардатов. 52 регион» в соцсети «ВКонтакте», провал занимает почти всю ширину двухполосной дороги.