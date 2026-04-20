В Дагестане оценили ущерб сельскому хозяйству от наводнения

Наводнение в Дагестане, предварительно, нанесло ущерб агропромышленному комплексу республики на 600 млн руб., заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шамиль Рамазанов по итогам правительственного совещания, передает пресс-служба правительства республики.
«Предварительно, ущерб составляет более 600 млн руб., эта цифра, конечно, будет меняться. Мы знаем, что есть еще территории, где вода не отошла. Продолжаем работу», — сказал министр.
По его словам, за каждым из районов закреплен представитель Минсельхоза Дагестана, организованы выездные комиссионные проверки. Кроме того, на месте проводится утилизация павшего скота, а все действия фиксируются соответствующими актами. Рамазанов также рассказал, что правительство займется возмещением средств хозяевам, у которых погиб скот.
Директор департамента мелиорации Минсельхоза Артем Коровин сообщил, что мелиоративному комплексу Дагестана также нанесен серьезный ущерб от двух волн ливневых потоков, он оценивается примерно в 360 млн руб, пострадало более 50 объектов федерального значения. По его словам, восстановительные работы планируется завершить в ближайшее время. На их ликвидацию уже выделено 67 млн руб. подведомственному «Дагмелиоводхозу», работы на 13 объектах идут за счет федеральных средств, передает «Интерфакс».
Сильные дожди 28 марта и 4−5 апреля вызвали масштабное наводнение в Дагестане. В регионе объявили режим ЧС федерального уровня. Из-за аномальной погоды 5 апреля в Дербентском районе прорвало земляной вал Геджухского водохранилища, жителей нескольких сел эвакуировали. Больше всего от стихии пострадали Махачкала, Каспийск, Хасавюртовский и Дербентский районы, говорил глава республики Сергей Меликов.
В результате паводков в Дагестане погибли шесть человек. «Всего пострадали от наводнений и стихии больше 6,2 тыс. человек, примерно такое же количество поврежденных домовладений, частных участков и хозяйственных объектов», — заявил Меликов 7 апреля.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.