В Дагестане оценили ущерб сельскому хозяйству от наводнения

Директор департамента мелиорации Минсельхоза Артем Коровин сообщил, что мелиоративному комплексу Дагестана также нанесен серьезный ущерб от двух волн ливневых потоков, он оценивается примерно в 360 млн руб, пострадало более 50 объектов федерального значения. По его словам, восстановительные работы планируется завершить в ближайшее время. На их ликвидацию уже выделено 67 млн руб. подведомственному «Дагмелиоводхозу», работы на 13 объектах идут за счет федеральных средств, передает «Интерфакс».