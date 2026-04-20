Москвичей предупредили о сильном ветре в понедельник

В Москве и столичном регионе до вечера 20 апреля объявлен желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, следует из информации на сайте Гидрометцентра России.
«Период предупреждения до 21:00 20 апреля. Местами в Москве ожидается усиление северного ветра с порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.
Порывистый ветер до 15 м/с также прогнозируется в Подмосковье. В связи с этим по области также объявлен желтый уровень опасности до 21:00 понедельника.
Как рассказали РБК в Гидрометцентре, 20 апреля в Москве ожидаются местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Воздух прогреется до плюс 5−7 градусов, а по области — до плюс 3−8 градусов. Ветер северный 6−11 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. К вечеру 20 апреля снежный покров может лечь в южных и восточных районах Московской области, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
С 19 по 20 апреля в регионе ожидалось ухудшение погодных условий. Помимо дождя, мокрого снега и порывистого ветра, Гидрометцентр также предупредил о понижении температуры в ночные часы до минус 1−3 градусов по Подмосковью. В Москве и регионе до утра 20 апреля был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.
В ночь на 18 апреля в Московскую область вернулись заморозки, в ряде городов температура опустилась ниже минус 1,1 градуса. Причиной послужил циклон, нагнетающий в регион холодные воздушные массы. По его западной периферии потоки холодного воздуха устремились в центральные районы.
