В Амурске Первомай встретят конкурсами плова и национальных пирогов

В Амурске 1 мая на Придворцовой площади состоится традиционный гастрономический фестиваль «Плов_amk». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», он пройдёт уже в третий раз и обещает как всегда быть зрелищным, ярким и вкусным.
В центре города развернется настоящая кулинарная битва среди любителей этого восточного блюда. Участники установят казаны прямо на площади и на глазах у публики приступят к созданию кулинарных шедевров. У каждой команды свои секреты приготовления плова: особые специи, уникальные пропорции ингредиентов или авторские техники обработки мяса и риса. Гости фестиваля смогут не только наблюдать за процессом, но и пообщаться с поварами, узнать интересные подробности и даже перенять пару хитростей для домашних экспериментов.
— В прошлом году у нас было 7 участников. Часть приготовленного плова продали, часть раздали в качестве угощения. В этом году надеемся привлечь больше команд: уже идут предварительные заявки от новых участников. Жюри оценит блюда по нескольким критериям: вкус, качество приготовления, внешний вид и оригинальность подачи. Победителей мы обязательно поощрим, — отметила заведующая отделом по культурно-досуговой деятельности Дворца культуры Амурска Надежда Бабкина.
1 мая на площади также пройдет конкурс национальных пирогов «Национальное достояние», посвященный Году народного единства. Это могут быть как традиционные русские кулебяки и расстегаи, так и, например, татарские эчпочмаки.
В рамках празднования Дня весны и труда состоится также экологическая эстафета, выставка и награждение участников фотоакции «Трудовые победы на память» и концерт творческих коллективов Дворца культуры.
Ознакомиться с положением о проведении фестиваля можно по ссылке.