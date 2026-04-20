В Хабаровском крае продолжается набор участников конкурса «Предприниматель года».

Организаторы XXX ежегодного конкурса «Предприниматель года» объявили о продлении приема заявок еще на одну неделю. Основной причиной корректировки графика стали сложности с подготовкой налоговой документации у потенциальных участников. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На данный момент в оргкомитет поступило более пятидесяти заявок. Популярностью пользуются специальные номинации для молодых предпринимателей и за вклад в развитие муниципалитетов. Однако в ведомстве подчеркнули дефицит заявок в секторах жилищно-коммунального хозяйства, а также сельского и лесного хозяйства, сообщает правительство по Хабаровскому краю.
Комиссия будет оценивать конкурсантов по показателям деловой эффективности и социальной ответственности. Подача документов возможна как лично в министерство экономического развития, так и дистанционно через электронную почту или администрации муниципальных образований. Традиционная церемония награждения лауреатов запланирована на День российского предпринимательства.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru