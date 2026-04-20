В Красноярске за выходные инспекторы ДПС задержали 42 пьяных водителя

Полицейские назвали количество пойманных пьяных водителей за прошедшие выходные в Красноярске.
За два выходных дня в краевом центре инспекторы ДПС задержали 42 пьяных водителя. В числе нарушителей нарушителей оказались 11 бесправников и 3 виновника ДТП. 6 автолюбителей ранее уже привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение.
В отношении нарушителей составили административные материалы за езду в состоянии опьянения. Теперь любителям нетрезвых поездок грозит штраф в размере 45 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.
За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения водителей ожидает уже уголовная ответственность.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что сообщить о пьяном водителе можно по телефону «Синяя линия» (263−10−19).
