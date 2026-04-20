Разработан генератор для бесконтактной диагностики структуры веществ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апреля. /ТАСС/. Ученые нижегородского Университета Лобачевского разработали генератор ультракоротких СВЧ-импульсов, который получил евразийский патент. Устройство можно использовать для бесконтактной диагностики структуры веществ и материалов, чтобы получать более детальную информацию о составе и различать даже небольшие концентрации примесей, сообщили в пресс-службе вуза.
«Устройство, разработанное учеными радиофизического факультета ННГУ им. Н. И. Лобачевского, генерирует серию последовательных сверхширокополосных радиоимпульсов наносекундной и субнаносекундной длительности. Такие сигналы могут использоваться в самых разных областях: от телекоммуникационных приложений и радиолокации с высокой помехозащищенностью до решения специальных научных задач исследования динамических систем, а также испытаний электроники на устойчивость к электромагнитным помехам», — говорится в сообщении.
Автор изобретения, кандидат технических наук Кирилл Минеев рассказал, что ключевое преимущество генератора — высокая повторяемость единичных импульсов в периодической последовательности. «Выше стабильность — меньше погрешность измерений, а значит, точнее результат. С помощью ультракоротких импульсов можно проводить бесконтактную диагностику структуры веществ и материалов, получать более детальную информацию о составе вещества, различать даже небольшие концентрации примесей», — отметил ученый.
Кроме того, разработка является вкладом в развитие российских технологий мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды. Устройство может быть использовано для накачки более мощных генераторов, применяемых в дальней радиолокации для мониторинга космического мусора и астероидной опасности в околоземном пространстве.
Проект реализован по программе «Приоритет-2030» сотрудниками научно-исследовательской лаборатории источников интенсивного излучения миллиметрового диапазона радиофизического факультета ННГУ. Разработка получила евразийский патент при содействии Центра инновационного развития ННГУ.
«Для Нижегородского государственного университета получение евразийского патента — особая гордость. Это не только признание уникальности и мирового уровня нашей научной школы, но и важнейший шаг в защите интеллектуальных прав на разработку на всем пространстве ЕАЭС. Евразийский патент открывает новые возможности для трансфера технологий и коммерциализации разработки. Мы рассматриваем этот факт как важный шаг к внедрению университетских технологий в реальный сектор экономики стран ЕАЭС», — подчеркнул ректор Университета Лобачевского Олег Трофимов.