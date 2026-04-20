В Красноярске на острове Татышев пройдет семейный фестиваль «Праздник детства»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 31 мая остров Татышев станет большой площадкой для семейного отдыха — здесь с 12:00 до 21:30 состоится фестиваль «Праздник детства». Событие организуют в концепции «Большого двора», где главными ценностями станут уют, доверие и атмосфера беззаботного детства.

Источник: НИА Красноярск

Гостей ждет разнообразная программа, рассчитанная на разные возрасты. В течение дня будут проходить активные игры и дворовые турниры, творческие мастер-классы и научные интерактивы. Для любителей сцены подготовят музыкальные выступления, а для тех, кто предпочитает спокойный отдых, организуют зоны пикника и релакса.

Завершением фестиваля станет вечерний кинопоказ под открытым небом, который создаст атмосферу летнего уюта и объединит гостей в конце насыщенного дня.

12+