Во Владивостоке бомж ограбил аптеку с игрушечным автоматом. Видео

36-летний мужчина без определенного места жительства ограбил аптеку с помощью игрушечного пистолета, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.
Следствие выяснило, что неизвестный зашел в аптеку и начал угрожать провизору пистолетом, после чего получил от нее материалы для перевязок и скрылся.
После этого в дежурную часть отдела полиции № 1 поступило сообщение о разбойном нападении. Всем службам передали ориентировку с приметами подозреваемого. Впоследствии его задержали по горячим следам.
Пистолет у мужчины изъяли и отправили на экспертизу, в ходе которой выяснилось, что это игрушка. Также известно, что мужчина уже был неоднократно судим.
В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК о разбое с применением предмета, используемого в качестве оружия. Мужчину поместили в СИЗО. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
