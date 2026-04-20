Глава ретейлера Х5 назвала технологию, которая изменит торговлю

Технология ИИ-агентов в ближайшее время начнет менять торговлю — ретейлеры будут подстраиваться под их логику, заявила в интервью РБК президент Х5 (управляет торговыми сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик») Екатерина Лобачева.
Внедрять в свою работу искусственный интеллект X5 начала в прошлом году. Пока этот процесс на начальной стадии, но охватывает уже множество сфер, говорит Лобачева. Компания использует девять технологических платформ с широким аналитическим инструментарием и ИИ-агентами. Эти платформы позволяют быстрее и глубже изучать данные, улучшать операционную и коммерческую деятельность, логистику, работу с персоналом, а также анализировать цифровой контакт с клиентом в мобильном приложении и других digital-сервисах Х5.
В случае с ИИ-агентами речь идет о посреднике между потребителем и всеми приложениями, онлайн-витринами и другими digital-платформами, который сможет быстро анализировать предложения товаров на разных площадках по любым заданным фильтрам (по цене, отзывам, внешнему виду, скорости доставки). Если технология позволит, он даже сам сможет организовать доставку товара в удобное покупателю время.
Торговля будет перестраиваться под логику таких ИИ-агентов, прогнозирует Лобачева. «Теперь ретейлеры должны будут мало того, что предугадать запрос клиента, так еще и понравиться ИИ-агенту», — шутит глава Х5.
Чтобы «понять логику» такого посредника, Х5 инвестирует в аналитику о клиентах. Накопив достаточно данных, можно будет спрогнозировать, какую задачу дает ИИ-агентам определенная категория покупателей, и построить связь с предложением товара. Технология дорогостоящая, но в компании уверены, что за ней будущее торговли. «Это новый виток трансформации ретейла — мы думаем о клиенте, как он будет думать, для того чтобы к нам прийти. Эта трансформация нас ждет, если не замедлится развитие технологий», — считает топ-менеджер Х5.
Хотя крупнейший по обороту российский ретейлер только начинает работать с новыми технологиями, эффект от них, по словам Лобачевой, уже исчисляется миллиардами рублей. Один из примеров — работа с персоналом. В прошлом году Х5 открыла 2870 новых магазинов и увеличила консолидированную выручку группы на 18,8% (до 4,64 трлн руб.), но при этом операционного персонала у нее не стало больше. Если в конце 2024 года в Х5 работало 397 тыс. сотрудников, то к концу 2025-го их стало 389 тыс., на 2% меньше.
В магазинах и на складах становится меньше линейных сотрудников. «Сейчас большая часть покупателей идет к кассам самообслуживания, потому что люди разобрались и привыкли к ним», — рассказывает Лобачева. Автоматизация позволила сократить объем работы и нагрузки на персонал (FTE), что высвободило фонд оплаты труда и затраты, а также ускорило принятие решений. «И самое главное, в нашей доходности мы видим миллиарды прибыли», — говорит Лобачева.