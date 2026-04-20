Глава ретейлера Х5 назвала технологию, которая изменит торговлю

Хотя крупнейший по обороту российский ретейлер только начинает работать с новыми технологиями, эффект от них, по словам Лобачевой, уже исчисляется миллиардами рублей. Один из примеров — работа с персоналом. В прошлом году Х5 открыла 2870 новых магазинов и увеличила консолидированную выручку группы на 18,8% (до 4,64 трлн руб.), но при этом операционного персонала у нее не стало больше. Если в конце 2024 года в Х5 работало 397 тыс. сотрудников, то к концу 2025-го их стало 389 тыс., на 2% меньше.