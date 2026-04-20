Власти Германии не пригласили Россию на памятные мероприятия к 9 мая

Власти ФРГ не приглашают официальных представителей России на церемонии в местах бывших концентрационных лагерей, включая мероприятие к 9 мая, заявил «РИА Новости» посол России в Германии Сергей Нечаев.
«На официальные церемонии официальные российские представители не приглашаются. Но мы находим возможность почтить память советских воинов, жертв нацизма», — сказал посол.
Списки официальных гостей на памятных церемониях в бывших концлагерях, расположенных на территории Германии, формирует принимающая сторона. В их число входят администрации мемориальных комплексов, профильные фонды, а также местные власти. Российские представители, как отметил посол, в последние годы не входят в число приглашенных.
Несмотря на отсутствие официальных приглашений, российская сторона продолжает посещать мемориалы самостоятельно, заявил Нечаев. Дипломаты и представители России возлагают цветы и проводят памятные акции вне рамок официальных церемоний, которые организуют в Германии.
В апреле 2024 года представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что посольство России в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных российских представителей в траурных мероприятиях по случаю 79-годовщины освобождения узников концентрационных лагерей. МИД расценил шаг немецкой стороны как «провокационный выпад».
