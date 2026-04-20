Правительство и ЦБ поддержали повышение лимита выплат по ОСАГО

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Центробанк и правительство поддержали проект о повышении лимита выплат по ОСАГО при причинении вреда жизни и здоровью до двух миллионов рублей, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Получили положительное заключение», — сказал он.
По словам депутата, Госдума может рассмотреть проект в мае, но до конца сессии его точно примут.
На данный момент максимальный размер такой выплаты составляет 500 тысяч рублей. Как заявляла глава Банка России Эльвира Набиуллина, повышение лимита улучшит положение пострадавших в ДТП.
