Более 500 команд собрались на чемпионате по робототехнике в Красноярске

Красноярск вновь стал центром масштабного инженерно-технического события. Более 500 команд юных конструкторов из 37 регионов России, а также Египта, Киргизии, Индии, Китая и ряда стран Африки презентовали свои разработки в рамках Международного чемпионата по робототехнике «Красноярск 7.0».
Дети и молодёжь от 4 до 24 лет — победители региональных отборочных чемпионатов на протяжении трёх дней состязались в 16 направлениях разной сложности.
Команды показывали, как совершенствуют навыки моделирования, программирования и управления роботами для выполнения задач на полигоне, разрабатывают автономные проекты с использованием технологий 3D-печати. Основными темами этого года стали улучшение дорожной инфраструктуры и гидроэнергетика.
Команда «Пиксель» из Красноярска разработала устройство для очистки дорожных знаков от снега, которое может облегчить работу городских служб. Другая команда «Эндемики» из Иркутска презентовала автономную мобильную платформу с полным приводом, способную проводить обследование состояния водовода ГЭС.
Впервые на площадке представлен инновационный вид спорта — футбол-дронов, сочетающий навыки пилотирования, робототехники и тактического взаимодействия. Он направлен на подготовку будущих специалистов в области беспилотных летательных аппаратов.
«Основная задача — сформировать у детей навыки инженерии и сохранить технологический суверенитет, чтобы ребята с малых лет могли изучать технические направления, создавать роботов и поступать с наработками в университеты, воплощая свои идеи на практике. Надеемся, что после чемпионата мы соберём каталог лучших проектов, которые дальше будут развиваться в Красноярске, укреплять проектную деятельность и производственную часть региона», — говорит Максим Турушев, директор АНО «Лаборатория по робототехнике “Инженеры будущего”.
Событие включало не только состязания, но и стало праздником научно-технического творчества, в программе были интерактивные локации с VR- и IT-технологиями, мастер-классы, фотозоны, игры.
Организатором чемпионата выступила красноярская некоммерческая организация «Лаборатория по робототехнике “Инженеры будущего”» совместно с администрацией Красноярска. В этом году мероприятие поддерживали краевые министерства культуры, образования, спорта, цифрового развития и агентство молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края. Генеральный партнёр компания Эн+.
«Параллельно с соревновательной программой у нас идёт деловая, где действующие специалисты, эксперты собрались на круглые столы для обсуждения ключевых вопросов развития инженерно-технического творчества среди детей, подростков и молодёжи, укрепления образовательной базы в школах и вузах, подготовку квалифицированных инженерно-технических кадров, а также долгосрочные перспективы развития робототехники. В рамках нашего чемпионата мы продумываем структуру и механизм её реализации», — рассказала начальник отдела управления проектами департамента главы города Красноярска Юлия Гафарова.
Для нас поддержка талантов — это вложение в будущее компании, в её кадры. Мы выстроили непрерывную цепочку подготовки: от первого знакомства с инженерными специальностями в школе до целевой подготовки в вузе. Фестиваль «Робосиб», проекты «Энергия в действии» и «ЭнергоШкола» для школьников, стипендии и стажировки на предприятиях для студентов — наша задача показать молодёжи, что в технических специальностях есть реальная перспектива, и помочь им на пути в профессию. Самые способные выпускники имеют шанс прийти работать к нам", — отметила Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом компаний Эн+ и РУСАЛ.
Мероприятия проходили на площадке МВДЦ «Сибирь» с 17 по 19 апреля.
Победители в разных соревновательных направлениях получили ценные призы и право участия в международных соревнованиях.