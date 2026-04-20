Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель в Волгограде оштрафован на 5000 рублей за отогнутый госномер

В Волгограде наказали водителя за «нечитаемый» номерной знак.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде водителя привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 5000 рублей за то, что он намеренно отогнул государственный регистрационный знак на своем автомобиле, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

Инцидент произошел поздним вечером 28 ноября 2025 года в Кировском районе. Сотрудники полиции остановили автомобиль ВАЗ 2104, за рулем которого находился Максим А. Во время осмотра машины обнаружили, что задний госномер установлен с нарушением требований. Оказалось, что номер был механически отогнут так, что его невозможно было прочитать.

Мировой судья признал Максима А. виновным. Отметим, что постановление суда пока не вступило в законную силу.