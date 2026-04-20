Водитель в Волгограде оштрафован на 5000 рублей за отогнутый госномер

В Волгограде водителя привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 5000 рублей за то, что он намеренно отогнул государственный регистрационный знак на своем автомобиле, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.
Инцидент произошел поздним вечером 28 ноября 2025 года в Кировском районе. Сотрудники полиции остановили автомобиль ВАЗ 2104, за рулем которого находился Максим А. Во время осмотра машины обнаружили, что задний госномер установлен с нарушением требований. Оказалось, что номер был механически отогнут так, что его невозможно было прочитать.
Мировой судья признал Максима А. виновным. Отметим, что постановление суда пока не вступило в законную силу.