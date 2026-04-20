Трое жителей Шарыпово предстанут перед судом за незаконную охоту на косуль

В Красноярском крае перед судом предстанут трое жителей Шарыпово, обвиняемые в незаконной охоте. По версии следствия, осенью 2025 года они, снарядившись автомобилем, оружием и световыми приборами, отправились без необходимых разрешений в охотничьи угодья Шарыповского округа. Мужчины передвигались по лесу на машине, выслеживали животных с помощью световых приборов, а затем преследовали их на транспорте. В какой-то момент двое из них, находясь на заднем бампере движущегося автомобиля, открыли огонь по косулям. В результате были добыты самец и самка. После этого обвиняемые разделали туши и попытались скрыться, однако были задержаны сотрудниками профильного ведомства. Ущерб оценили в 400 тысяч рублей. Свою вину один из фигурантов признал частично, двое других отрицают причастность, заявляя, что лишь помогали с ремонтом автомобиля и освещали дорогу. Уголовное дело возбуждено по статье о незаконной охоте. В рамках разбирательства на имущество обвиняемых наложен арест — в том числе на автомобиль, бытовую технику и электронику.