Проект реконструкции особняка на Грекова в Калининграде не прошёл экспертизу

Особняк на улице Грекова, который находится недалеко от зоопарка, построили в начале XX века. Здание, которое в довоенные годы принадлежало Биржевому обществу, во время войны было частично разрушено. После восстановления в нём размещался детский сад, впоследствии строение перешло в частную собственность. Оно признано объектом культурного наследия регионального значения.