Проект реконструкции особняка на Грекова в Калининграде не прошёл экспертизу

Заключение выдано 16 апреля 2026 года.

Проект приспособления с элементами воссоздания объекта культурного наследия — особняка начала XX века на улице Грекова, 10, в Калининграде — получил отрицательное заключение государственной экспертизы. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Экспертизу проводило ГАУ Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Заключение выдано 16 апреля 2026 года, форма — государственная. Застройщиком указан Олег Назаров. Проектную документацию готовили калининградские компании «Квадр» и «Спейс-Проект».

Особняк на улице Грекова, который находится недалеко от зоопарка, построили в начале XX века. Здание, которое в довоенные годы принадлежало Биржевому обществу, во время войны было частично разрушено. После восстановления в нём размещался детский сад, впоследствии строение перешло в частную собственность. Оно признано объектом культурного наследия регионального значения.

С начала нулевых годов исторический дом ветшает. Владелец пытался снять с особняка статус объекта культурного наследия через суд, однако проиграл. В итоге он высказал намерение приспособить особняк под современное использование.

Летом 2021 года стало известно, что на земельном участке, где расположен особняк, обнаружили культурный слой Кёнигсберга. Два года назад в границах его территории запретили возведение объектов капстроительства и увеличение объемно-пространственных характеристик объектов, существующих на его территории.

Ранее руководитель региональной Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов сообщил «Новому Калининграду», что собственник не может приступить к работам из-за проблем с проектом реконструкции. По его словам, проект более года находился в экспертизе, а его доработка затягивалась из-за замечаний, предъявленных экспертами.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше