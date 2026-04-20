Подлинную царицынскую стену нашел краевед на набережной Волгограда

Уникальную стену, сохранившуюся в Волгограде с царицынских времен, обнаружил краевед Роман Шкода во дворе особняка бывшей филармонии, ныне — Дома ветеранов. Сегодня забор фламандской кладки из красного кирпича с известковыми швами огораживает это здание на набережной 62-й Армии.
«Это был скорее всего брандмауэр, противопожарный разделитель. Стена попала в кадр аэрофотосъёмки Сталинграда в марте 1943 года. На фото она одиноко стоит среди городских развалин, при этом следов разрушенного здания, частью которого она могла бы являться, около неё не видно. Похоже, оно было деревянным и сгорело во время городских боёв, а стена устояла», — рассказывает краевед.
Фрагмент здания попал на другое фото, сделанное в конце 1920-х годов — это были одноэтажные склады.
Здание бывшей филармонии построили в 1943—1945 годах, стену-брандмауэр оставили в качестве забора при новом особняке. Выполняет эту функцию она и в наши дни.
«Снаружи ее оштукатурили, а внутри — нет, поэтому со двора можно разглядеть старинную дореволюционную царицынскую кирпичную кладку, которая повреждена местами войной — выбоины позже заложили другим кирпичом», — поясняет Шкода.
