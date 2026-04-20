Калининградские ученые представили «умную стельку» на венчурном форуме

Ученые Балтийского федерального университета (БФУ) им. Канта презентовали «умную стельку» на Российском венчурном форуме в Казани. Такие разработки отвечают задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в вузе.
Программно-аппаратный комплекс интегрируется в обувь и собирает данные непосредственно во время ходьбы или бега. Технология подходит как для массового рынка спортивных активистов, так и для узкоспециализированных задач, включая настройку бионических протезов. Презентация прошла в формате питч-сессии, где эксперты венчурного рынка подтвердили высокий технологический уровень продукта.
«“Умная стелька” обладает оптимальным циклом окупаемости и мультипликативным эффектом за счет массового рынка спортсменов любителей, спортивных активистов и узкоспециализированного сегмента реабилитации», — подчеркнул маркетолог и оперативный руководитель проекта Анна Лисевич.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.