Как подготовиться к лету без вреда для здоровья: советы фитнес-тренера

Лето уже не за горами, и многие начинают задумываться о том, как привести себя в форму к этому сезону. Существует множество мифов о похудении, которые могут ввести в заблуждение. Давайте разберёмся, что действительно работает, а что нет. Об этом рассказала фитнес-тренер и спортсменка Жанна Дрожжина в интервью Тульской службе новостей.
Миф 1: за месяц можно легко сбросить 5−10 кг.
Многие мечтают быстро увидеть изменения на весах, но это не всегда безопасно. По словам Жанны, оптимальная норма похудения — 2−3 кг в месяц. Это физиологически обоснованный показатель, который позволяет сохранить здоровье и избежать негативных последствий.
Резкое снижение веса может привести к стрессу для организма, замедлению метаболизма и даже гормональным сбоям. Кроме того, при быстром похудении организм начинает терять не только жир, но и мышечную массу.
Миф 2: ежедневные упражнения на пресс помогут убрать живот.
Многие думают, что достаточно просто качать пресс, чтобы избавиться от лишнего жира в области живота. На самом деле, упражнения на пресс укрепляют мышцы, но не сжигают жир. Чтобы уменьшить жировую прослойку, нужно создать дефицит калорий. Это значит, что необходимо уменьшить количество потребляемой пищи или увеличить физическую активность.
Миф 3: силовые тренировки делают женщин перекачанными.
Существует мнение, что силовые тренировки могут привести к тому, что женщина станет выглядеть «перекачанной». Однако это не так. Силовые тренировки помогают укрепить мышцы, улучшить рельеф тела и осанку. Для того чтобы женщина стала выглядеть перекачанной, ей необходимо использовать спортивную фармакологию, что является небезопасным и не рекомендуется.
Миф 4: кардио — это всё, что нужно для похудения.
Многие считают, что кардио-тренировки (бег, эллипс и т.д.) — это единственный способ похудеть. Кардио помогает улучшить работу сердечно-сосудистой системы и сжечь калории. Однако для достижения максимального эффекта необходимо также следить за своим питанием и создавать дефицит калорий.
Миф 5: если занимаешься спортом, можно есть всё подряд.
Некоторые думают, что если они занимаются спортом, то могут позволить себе есть всё, что угодно. Но это заблуждение, подчеркнула фитнес-тренер. Хотя спорт помогает сжигать калории, это не значит, что можно есть всё подряд. Важно соблюдать баланс и следить за своим рационом. Даже если вы занимаетесь спортом, переедание может привести к набору веса.
Миф 6: жиросжигатели и «волшебные» таблетки помогают похудеть.
Существует множество препаратов, которые обещают быстрое похудение. Однако большинство из них не являются эффективными и могут быть даже вредными для здоровья, поскольку стимулируют центральную нервную систему или временно подавляют аппетит. Это может привести к негативным последствиям для сердца, давления и сна. Кроме того, такие препараты не помогают избавиться от жировой прослойки.
Миф 7: после 18:00 нельзя есть.
Многие считают, что после 18:00 нельзя есть, чтобы не набрать вес. Однако время приёмов пищи не имеет значения, если вы укладываетесь в свою суточную норму калорий. Важно следить за тем, что вы едите, а не за тем, когда вы это делаете.
Миф 8: спорт и похудение — это дорого и сложно.
Многие думают, что спорт и похудение требуют больших финансовых затрат и много времени. Но существует множество бесплатных способов поддерживать физическую активность. Например, можно бегать в парке, заниматься на уличных спортивных площадках или выполнять упражнения дома. Кроме того, существует множество бесплатных приложений для подсчёта калорий и планирования тренировок.
Три шага к летнему телу.
Жанна Дрожжина поделилась тремя простыми, но эффективными шагами, которые помогут привести себя в форму к лету:
1. Увеличение физической активности. Попробуйте отказаться от машины и лифта, больше ходите пешком и гуляйте на свежем воздухе. Ваша цель — 10 000−15 000 шагов в день. Движение должно стать частью вашей жизни, а не наказанием.
2. Сокращение порций и «скрытых калорий». Не нужно сразу же садиться на жёсткую диету. Просто попробуйте убрать по одному лишнему элементу из своего рациона: один бутерброд вместо двух, один десерт к чаю вместо трёх и т.д. Это поможет создать небольшой дефицит калорий и запустить процесс сжигания жира.
3. Силовые тренировки и лимфодренажный уход. Два-три раза в неделю выполняйте силовые тренировки, чтобы укрепить мышцы и ускорить метаболизм. Также можно добавить вечерний самомассаж для улучшения лимфотока и снятия напряжения.