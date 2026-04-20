Диетолог Поляков назвал самую опасную колбасу и самую полезную

Волгоградцам, которые привыкли покупать колбасу к столу, стоит узнать мнение врача-эндокринолога, диетолога Антона Полякова. Он объяснил, от какого продукта лучше отказаться, а какой можно считать условно безопасным.
Любая заводская колбаса содержит много добавок и усилителей вкуса. Эти компоненты негативно влияют на желудочно-кишечный тракт и организм в целом.
Всемирная организация здравоохранения включила колбасные изделия в список продуктов, потенциально провоцирующих онкологические заболевания.
Даже если продукт сделан по нормативам 1947 года, он не равен куску натурального мяса. На Западе такую еду называют «джанк-фуд» — мусорная пища. Пользы от нее нет, на 80% это жир.
Безопасной нормы потребления колбасы не существует. Диетолог советует постараться полностью исключить ее из меню. Исключение — домашняя колбаса из натурального мяса, закопченная естественным путем, без добавок типа «жидкий дым».
Такой продукт можно есть.
