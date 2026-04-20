Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог Поляков назвал самую опасную колбасу и самую полезную

ВОЗ предупредила о риске рака от колбасы.

Волгоградцам, которые привыкли покупать колбасу к столу, стоит узнать мнение врача-эндокринолога, диетолога Антона Полякова. Он объяснил, от какого продукта лучше отказаться, а какой можно считать условно безопасным.

Любая заводская колбаса содержит много добавок и усилителей вкуса. Эти компоненты негативно влияют на желудочно-кишечный тракт и организм в целом.

Всемирная организация здравоохранения включила колбасные изделия в список продуктов, потенциально провоцирующих онкологические заболевания.

Даже если продукт сделан по нормативам 1947 года, он не равен куску натурального мяса. На Западе такую еду называют «джанк-фуд» — мусорная пища. Пользы от нее нет, на 80% это жир.

Безопасной нормы потребления колбасы не существует. Диетолог советует постараться полностью исключить ее из меню. Исключение — домашняя колбаса из натурального мяса, закопченная естественным путем, без добавок типа «жидкий дым».

Такой продукт можно есть.

