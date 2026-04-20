Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко получил в подарок книгу Симоньян

Лукашенко подарили книгу Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил в подарок книгу главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра».

Книгу президенту Белоруссии передали после записи интервью ведущему RT Рику Санчесу, а также письмо, адресованное лично Лукашенко.

«Я думал, она приедет, и я ее смогу поддержать здесь», — сказал Лукашенко. Кадры были опубликованы в telegram-канале Симоньян.

«После интервью нашему Рику Санчесу Лукашенко передали мою книгу “В начале было Слово — в конце будет Цифра”. Александр Григорьевич, спасибо за поддержку», — написала она и пообещала приехать в Белоруссию.

«Простите, что не смогла приехать. Исправлюсь», — добавила Симоньян.

Роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра» вышел 31 июля. В этот же день в пяти крупных книжных магазинах сети «Читай-город» в Москве все отгруженные книги раскупили за десять минут. Как ранее отмечали в издательстве «АСТ», роман написан в полном соответствии с Библейскими пророчествами. Симоньян ранее уточняла, что все гонорары от продаж ее книг направляются на помощь людям.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше