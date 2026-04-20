Лукашенко получил в подарок книгу Симоньян

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил в подарок книгу главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра».
Книгу президенту Белоруссии передали после записи интервью ведущему RT Рику Санчесу, а также письмо, адресованное лично Лукашенко.
«Я думал, она приедет, и я ее смогу поддержать здесь», — сказал Лукашенко. Кадры были опубликованы в telegram-канале Симоньян.
«После интервью нашему Рику Санчесу Лукашенко передали мою книгу “В начале было Слово — в конце будет Цифра”. Александр Григорьевич, спасибо за поддержку», — написала она и пообещала приехать в Белоруссию.
«Простите, что не смогла приехать. Исправлюсь», — добавила Симоньян.
Роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра» вышел 31 июля. В этот же день в пяти крупных книжных магазинах сети «Читай-город» в Москве все отгруженные книги раскупили за десять минут. Как ранее отмечали в издательстве «АСТ», роман написан в полном соответствии с Библейскими пророчествами. Симоньян ранее уточняла, что все гонорары от продаж ее книг направляются на помощь людям.