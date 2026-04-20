Что нужно знать, чтобы обезопасить себя от клещей

На Черноморско-Азовском побережье 71 пострадавший, в Краснодаре — 60. Из 250 клещей, снятых с людей, почти 13% дали положительный результат на иксодовый клещевой боррелиоз.
Чтобы максимально обезопасить себя и близких от укусов клещей, соблюдайте следующие меры:
— носите светлую одежду;
— используйте репелленты;
— избегайте густых зарослей и высокой травы во время прогулок;
— после прогулки проверяйте себя (пах, шею, подмышки, область за ушами);
— обрабатывайте домашних животных средствами от клещей;
— поддерживайте порядок на дачах и в садах (убирайте листья, скашивайте траву).
Об этом сообщает МАХ-канал Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края.