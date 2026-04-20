Что нужно знать, чтобы обезопасить себя от клещей

По данным Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, с начала года в нашем регионе от укусов клещей пострадали 272 человека.

Источник: РИА "Новости"

На Черноморско-Азовском побережье 71 пострадавший, в Краснодаре — 60. Из 250 клещей, снятых с людей, почти 13% дали положительный результат на иксодовый клещевой боррелиоз.

Чтобы максимально обезопасить себя и близких от укусов клещей, соблюдайте следующие меры:

— носите светлую одежду;

— используйте репелленты;

— избегайте густых зарослей и высокой травы во время прогулок;

— после прогулки проверяйте себя (пах, шею, подмышки, область за ушами);

— обрабатывайте домашних животных средствами от клещей;

— поддерживайте порядок на дачах и в садах (убирайте листья, скашивайте траву).

Об этом сообщает МАХ-канал Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края.