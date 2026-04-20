В Хабаровске мониторить левобережье будут беспилотниками

Как сообщил заместитель мэра по городскому хозяйству Денис Елькин, с первого мая на островах, где любят отдыхать хабаровчане, станут нести ежедневную вахту дежурные группы администрации города, полиции и МЧС. На левобережье горожане едут на дачи или просто порыбачить у реки. Каждый сезон дымом от пожаров на островах заволакивает краевой центр.