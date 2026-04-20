В Хабаровске мониторить левобережье будут беспилотниками

В Хабаровске для мониторинга обстановки на левобережье будут использовать беспилотники. «Птички» помогут вовремя заметить разгорающийся пожар и установить личность поджигателя.
Профильные службы в преддверии сезона отдыха на природе переведены на усиленный режим работы.
Как сообщил заместитель мэра по городскому хозяйству Денис Елькин, с первого мая на островах, где любят отдыхать хабаровчане, станут нести ежедневную вахту дежурные группы администрации города, полиции и МЧС. На левобережье горожане едут на дачи или просто порыбачить у реки. Каждый сезон дымом от пожаров на островах заволакивает краевой центр.
Елькин напомнил, что виновников пожаров привлекают к административной ответственности. Штраф для граждан за разведение костров от 10 тысяч рублей, юридические лица должны будут заплатить до 80 тысяч.
С 3 апреля в городе действует особый противопожарный режим.