В Хабаровске мониторить левобережье будут беспилотниками

В Хабаровске для мониторинга обстановки на левобережье будут использовать беспилотники. «Птички» помогут вовремя заметить разгорающийся пожар и установить личность поджигателя.

В Хабаровске для мониторинга обстановки на левобережье будут использовать беспилотники. «Птички» помогут вовремя заметить разгорающийся пожар и установить личность поджигателя.

Профильные службы в преддверии сезона отдыха на природе переведены на усиленный режим работы.

Как сообщил заместитель мэра по городскому хозяйству Денис Елькин, с первого мая на островах, где любят отдыхать хабаровчане, станут нести ежедневную вахту дежурные группы администрации города, полиции и МЧС. На левобережье горожане едут на дачи или просто порыбачить у реки. Каждый сезон дымом от пожаров на островах заволакивает краевой центр.

Елькин напомнил, что виновников пожаров привлекают к административной ответственности. Штраф для граждан за разведение костров от 10 тысяч рублей, юридические лица должны будут заплатить до 80 тысяч.

С 3 апреля в городе действует особый противопожарный режим.