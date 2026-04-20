В Псковской области откроют турмаршрут по южной части региона

Туристический маршрут по южным территориям Псковской области разрабатывают в Псковской области по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
Проектируемый маршрут включит ряд объектов юга Псковской области: Великолукскую крепость, музей‑усадьбу Софьи Ковалевской, Себежский национальный парк, а также объекты гастрономического туризма. Программа маршрута составлена с учетом расписания поезда Москва — Псков для обеспечения транспортной доступности для гостей из других субъектов.
Туристов планируют размещать на базе парк‑отеля «Солнечный Бор» в Великолукском районе. Там были построены 15 модульных домов на 66 мест и 12 барнхаусов, обустроены пляж и спортивные зоны. На первом этапе маршрут ориентирован на сборные группы. Позже его могут адаптировать для автопутешественников с учетом растущего спроса на такой формат туристических поездок.
