В Псковской области откроют турмаршрут по южной части региона

В него войдут в том числе Великолукская крепость и Себежский нацпарк.

Источник: Национальные проекты России

Туристический маршрут по южным территориям Псковской области разрабатывают в Псковской области по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в управлении информационной политики правительства региона.

Проектируемый маршрут включит ряд объектов юга Псковской области: Великолукскую крепость, музей‑усадьбу Софьи Ковалевской, Себежский национальный парк, а также объекты гастрономического туризма. Программа маршрута составлена с учетом расписания поезда Москва — Псков для обеспечения транспортной доступности для гостей из других субъектов.

Туристов планируют размещать на базе парк‑отеля «Солнечный Бор» в Великолукском районе. Там были построены 15 модульных домов на 66 мест и 12 барнхаусов, обустроены пляж и спортивные зоны. На первом этапе маршрут ориентирован на сборные группы. Позже его могут адаптировать для автопутешественников с учетом растущего спроса на такой формат туристических поездок.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.