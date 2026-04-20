За неделю калининградцы перевели телефонным мошенникам более 28 млн рублей

Жители Калининградцы продолжают попадаться на удочки мошенников, которые им звонят и пишут в мессенджерах. Только за минувшую неделю от преступных действий аферистов пострадали 17 жителей региона, мошенникам они перевели более 28.4 млн рублей.
Отмечается, что больше всех — свыше 7.6 млн рублей — отправила преступникам жительница Калининграда, которая пыталась «поймать террористов» и «помогала спецслужбам».
В числе жертв мошенников оказались также: капитан судна, генеральный директор предприятия и трое пенсионеров из Калининграда, а также пенсионер из Советска.
