За неделю мошенники украли у калининградцев больше 28 млн рублей — одна женщина потеряла 7,7 млн

За прошедшую неделю от преступных действий мошенников пострадали 17 жителей Калининградской области. Общий ущерб составил 28 441 720 рублей. Самую крупную сумму — 7695000 рублей — потеряла жительница Калининграда. Ей позвонили с сообщением, что она помогает правоохранительным органам ловить террористов. Капитан судна из Калининграда поверил…

Источник: Янтарный край

За прошедшую неделю от преступных действий мошенников пострадали 17 жителей Калининградской области. Общий ущерб составил 28 441 720 рублей. Самую крупную сумму — 7695000 рублей — потеряла жительница Калининграда. Ей позвонили с сообщением, что она помогает правоохранительным органам ловить террористов.

Капитан судна из Калининграда поверил в «безопасный счёт» и перевёл на него для сохранности 3131622 рубля. В необходимость перевести все сбережения на «безопасный счёт» поверили также генеральный директор предприятия (потерял 2200000 рублей) и двое пенсионеров (2400000 и 500000 рублей).

Пожилой житель Советска поверил в возможность заработка на финансовой бирже и перевёл мошенникам 2503000 рублей. У другого пенсионера из Калининграда украли 2712000 рублей, обвинив его в финансировании вооружённых сил иностранного государства.

Полиция в очередной раз предупреждает: никаких «безопасных счетов» и заработков на бирже по звонку не существует. Если вам звонят из «банка», «полиции» или «ФСБ» — положите трубку и сами перезвоните по официальному номеру.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше