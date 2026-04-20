Двое госслужащих из Очёра получили сроки за падение футбольных ворот на ребёнка

В Пермском крае двое муниципальных служащих Очёрского округа осуждены за халатность, повлекшую причинение тяжкого вреда здоровью подростка 2009 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Прикамья.
В августе 2024 года в Очёре на спортивной площадке произошёл несчастный случай: во время игры ворота для мини-футбола упали на мальчика. Как установил суд, должностные лица — начальник Управления земельных отношений и градостроительства окружной администрации и его заместитель — не закрепили конструкцию и не обеспечили безопасность площадки.
В результате инцидента ребёнок получил травмы. Очёрский районный суд признал госслужащих виновными. Они получили условные сроки — 1,5 и 2 года с испытательным сроком 1 и 2 года соответственно.
Также администрацию округа обязали выплатить 2 млн рублей моральной компенсации. А в адрес главы муниципалитета поступило частное постановление для устранения причин происшествия.