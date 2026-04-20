Роспотребнадзор поддержал красноярку в споре с маркетплейсом

Женщина столкнулась с отказом в возврате товара после неудачной покупки на маркетплейсе. Заказав обертывание для тела, она вскрыла упаковку прямо в пункте выдачи и обнаружила внутри разбитую банку. Однако, несмотря на очевидный брак, сотрудник ПВЗ отказался принимать товар обратно, а продавец отклонил заявку на возврат. В итоге за защитой своих прав красноярка обратилась в Роспотребнадзор.