Роспотребнадзор поддержал красноярку в споре с маркетплейсом

Роспотребнадзор встал на сторону красноярки, которой продавец отказался в возвращать деньги за разбитую банку с обертыванием. О ситуации рассказали в региональном Управлении.
Женщина столкнулась с отказом в возврате товара после неудачной покупки на маркетплейсе. Заказав обертывание для тела, она вскрыла упаковку прямо в пункте выдачи и обнаружила внутри разбитую банку. Однако, несмотря на очевидный брак, сотрудник ПВЗ отказался принимать товар обратно, а продавец отклонил заявку на возврат. В итоге за защитой своих прав красноярка обратилась в Роспотребнадзор.
По итогам рассмотрения обращения продавцу — ООО «Компания “Аквакосметика” — объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства о защите прав потребителей.
В ведомстве напомнили: по закону продавец обязан передать покупателю товар надлежащего качества. Если товар оказался с недостатками, потребитель вправе отказаться от покупки и потребовать возврат денег..
Отдельно подчеркивается, что ответственность несет именно продавец, даже если в цепочке участвуют посредники. Это закреплено постановлением Верховный Суд Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 17. Таким образом, отказ сотрудника пункта выдачи не освобождает продавца от обязательств перед покупателем.
В подобных ситуациях специалисты советуют направлять претензию:
заказным письмом через «Почту России» на юридический адрес маркетплейса; напрямую продавцу по контактам, указанным в карточке товара.
Если претензия остается без ответа или приходит отказ, следующий шаг — обращение в суд. В Роспотребнадзор отмечают, что готовы оказывать помощь в судебной защите.
