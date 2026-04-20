В Березниках установили дополнительные базовые станции

Зона покрытия и скорость мобильного интернета увеличена сразу в несколько районах города. Как отмечают специалисты «МегаФона», в первую очередь улучшения станут заметны в районе больничного городка по улице Деменева. Здесь сосредоточены важные медицинские учреждения, и теперь пациенты и персонал могут рассчитывать на стабильное соединение при использовании социальных сетей, видеосвязи или доступе к цифровым сервисам.
Доступ к обновленной инфраструктуре появился и у жителей поселка Нижняя Зырянка, в том числе в СНТ № 39 и соседних товариществах. Телеком-оборудование.
обеспечит надежное соединение для звонков, работы в онлайн-формате, просмотра видеоконтента и использования нейросетей. Теперь отдых на природе гармонично.
сочетается с цифровыми возможностями.
— Сегодня мы адаптируем нашу сеть под ритм жизни жителей региона, и запуск новых базовых станций в Березниках — это ответ на растущие интернет-потребности горожан. Мы не просто расширили территорию покрытия, но повысили качество работы сети и скорость мобильного интернета в ключевых точках: от жилых домов и медицинских учреждений до садовых товариществ, — отметил директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев.