Всероссийский субботник в Хабаровском крае назначен на 25 апреля.

В конце апреля в Хабаровском крае состоится масштабная экологическая акция, поддержанная Минстроем России. Генеральная уборка затронет площадки и улицы, обновленные по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Основной целью мероприятия является преображение городской среды и подготовка населенных пунктов к предстоящим майским праздникам. Особое внимание специалисты и добровольцы уделят воинским захоронениям и памятникам. По информации регионального министерства ЖКХ, проведение подобных весенних субботников является многолетней практикой, направленной на поддержание санитарного порядка после зимнего периода, сообщает правительство по Хабаровскому краю.
Помимо работ по очистке территорий и высадке саженцев, в рамках акции предусмотрено информирование населения о возможности выбора объектов для благоустройства на 2027 год. Голосование доступно для всех жителей региона старше 14 лет. Координацию действий добровольцев на местах обеспечат представители платформы Добро.РФ.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru