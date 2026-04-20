Почти в половине компаний в Калининграде требуют соблюдать дресс-код

Почти в половине (47%) калининградских компаний есть дресс-код для офисных сотрудников. Из них 10% штатных сотрудников работают в условиях строгих ограничений, а 37% работодатель просит придерживаться делового стиля. Об этом сообщает сервис SuperJob, ссылаясь на данные свежего опроса.
Большинство (80%) сотрудников компаний, где принят дресс-код, покупают офисную одежду полностью за свой счет и тратят около 30 тыс. рублей. У 8% опрошенных работодатель полностью компенсирует расходы или предоставляет корпоративную одежду и обувь, еще у 8% — компенсирует частично или выдает отдельные предметы гардероба.
Интеерсно, что дресс-код, принятый в компании, нравится 58% работников, а только 12% относятся к нему негативно. Остальные не определились.
В целом сотрудники одобряют необходимость одеваться строго для работы.