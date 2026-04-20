В Ладушкине легендарным дубом можно будет только любоваться, потрогать его не разрешат

«Мы тоже были немного обескуражены, расстроены этой информацией, — вздохнул глава муниципалитета. — Но скажу так, что у данного дерева, как и у человека, есть паспорт. Паспорт выдан министерством природных ресурсов и экологии в 2017 году, где возраст данного дерева определён около 900 лет. В диаметре данное дерево 13 с половиной метров, высотой более 22 метров. Хорошим подарком и жителям города, и области в целом стало приобретение и передача муниципалитету данного природного реликта, потому что дерево — это памятник регионального значения. При поддержке губернатора Алексея Сергеевича Беспрозванных Корпорация развития области провела серьёзную работу, и данный памятник был выкуплен у частного лица, и возвращён людям. Это для нас значимое событие. Скажу, что люди до сих пор не верят, что дуб вернулся к нам, что он на сегодняшний день является объектом, которым обладает город. Дерево — это же не просто старейший житель региона, это живая легенда, свидетель исторических событий, с которыми мы знакомы только по книгам об истории. Причём он обладает очень… такой особой энергетикой. Чувство, вот находясь рядом с деревом, чувство спокойствия, чувство защищённости — это то, что сегодня нужно каждому из нас, каждому из жителей России».