Волгоградский производитель огнеупорных изделий увеличил выработку на 15%

Компания по изготовлению огнеупорных изделий «НПО “ЭКВИЗОЛ”» увеличила выработку на 15,3% в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в комитете экономической политики и развития Волгоградской области.
В качестве пилотного потока был выбран процесс изготовления вибролитых изделий. Производственный анализ позволил выявить «узкие» места, негативно влияющие на производительность. За полгода работы на предприятии составили стандарты операционных процедур, оптимизировали рабочее пространство операторов, упорядочили места хранения и внедрили систему подачи предложений по улучшениям.
Новые подходы к организации работы также позволили сократить время протекания процессов в пилотном проекте на 15,1%. Команда проекта прошла обучение по нескольким направлениям, также были выбраны два сотрудника предприятия, которые получили статусы инструкторов по бережливому производству. Они продолжат тиражировать практики на другие участки.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.