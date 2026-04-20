Появились подробности о провале дороги в Нижегородской области

На 19-м километре трассы «Вад — Новый Мир», недалеко от села Порецкое, произошло разрушение дорожного полотна. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Участок дороги длиной 1 627 метров использовался при возведении федеральной магистрали М-12 «Восток».

В данный момент Государственное управление автомобильных дорог (ГУАД) проводит приемку этого участка, проверяя объем работ по реконструкции, выполненных по заказу строительства М-12.

В настоящий момент организован объезд через деревню Ичалки по региональной дороге 22К-0068 «Перевоз — Шатки».

Для установления причин обрушения, определения состояния покрытия и принятия экстренных мер на месте происшествия работает специальная комиссия. Руководит ей первый заместитель начальника ГКУ НО «ГУАД».

По результатам работы комиссии будут приняты решения о необходимых действиях для ликвидации повреждения и возобновления безопасного движения на этом участке. Информация о сроках завершения восстановительных работ будет предоставлена позднее.