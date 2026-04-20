Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За неделю жители Калининградской области перевели мошенникам более 28 млн рублей

За последнюю неделю от действий мошенников пострадали 17 жителей Калининградской области. Общий ущерб превысил 28,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Наибольшую сумму — 7,7 млн рублей — потеряла жительница Калининграда. По данным ведомства, злоумышленники убедили ее, что она помогает правоохранительным органам в поимке террористов.

Капитан судна из Калининграда перевел на «безопасный счёт» более 3,1 млн рублей. В аналогичную схему поверили также генеральный директор предприятия и двое пенсионеров — они лишились 2,2 млн, 2,4 млн и 500 тыс. рублей соответственно.

Еще один случай произошел в Советске: пожилой мужчина перевел мошенникам 2,5 млн рублей, рассчитывая заработать на финансовой бирже.

У другого пенсионера из Калининграда похитили 2,7 млн рублей, убедив его в том, что он финансирует вооруженные силы иностранного государства.

В прокуратуре призвали жителей региона сохранять бдительность и не переводить деньги по указанию неизвестных лиц.

