Как в Красноярском крае готовятся к родительскому дню

Во вторник, 21 апреля, православные жители Красноярского края отметят Радоницу, особый день поминовения усопших, который установлен на девятый день после Воскресения Христова. По традиции в этот день посещают могилы ушедших из жизни близких людей и родственников. Власти муниципалитетов готовятся к массовым посещениям погостов: вводят ограничения движения и парковки транспорта в районе кладбищ, организовывают работу автобусов, приводят в порядок контейнерные площадки и навигацию, устанавливают мобильные туалеты. В Красноярске в преддверии родительского дня погосты были переведены на «летний режим»: их территория будет открыта с 8:00 до 20:00. Обычно на такой режим работы кладбища переходят с 1 мая, но в этом году решено сделать это раньше из-за ранней Радоницы, отметили в департаменте горхозяйства и транспорта Красноярска. На кладбищах Бадалыкское, Шинное и новое Шинное установили 18 мобильных туалетных кабин. Работать они будут до 24 мая, сообщили в ДГХиТ администрации Красноярска. Существующие стационарные туалеты привели в порядок. 21 апреля будут временно изменены схемы движения и парковки транспорта на кладбищах Красноярска, а по территориям самых больших погостов с 8:00 до 20:00 будут курсировать специальные автобусы. В родительский день в Назарово будет организован дополнительный автобусный маршрут «Центр (остановка ГДК) — муниципальное кладбище». Остановки будут сделаны на всех трех погостах. Автобус будет курсировать 21 апреля с 9:00 до 16:00, стоимость проезда — 41 рубль и только наличными, сообщает редакция газеты «Советское Причулымье». В Дивногорске 21 апреля будут доезжать до городского кладбища 1-й и 5-й маршруты. В Железногорске автомобилям временно запретят проезд возле городского кладбища. 21 апреля с 8:00 до 18:00 движение ограничат по ул. Тихая; ул. Северная (от ул. Комсомольской до ул. Горького); ул. Горького (от ул. Пушкина до ул. Северная). Мера связана с необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения в родительский день, пояснили в администрации. Радоница — это не «единственно возможный день», а особо выделенный момент, когда вся церковь делает это вместе и тем усиливает наше ходатайство. Но если человек пришел позже — его молитва ничуть не менее значима, — поясняет настоятель Трехсвятительского храма Красноярска иерей Василий Вершинский. О правилах посещения погостов рассказываем в канале «Наш Красноярский край» в MAX.