Красноярке отказали в возврате разбитого товара с маркетплейса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жительница Красноярска столкнулась с отказом вернуть деньги за поврежденный товар, заказанный через интернет-магазин.
Речь идет о средстве для обертывания: при получении в пункте выдачи женщина вскрыла упаковку и обнаружила внутри разбитую банку.
Несмотря на то, что товар был осмотрен при сотруднике пункта выдачи, принять его обратно отказались. Заявку на возврат отклонил и продавец. После этого покупательница обратилась в Роспотребнадзор.
В ведомстве напомнили: продавец обязан передать товар надлежащего качества. Если продукция имеет дефекты, потребитель вправе отказаться от покупки и потребовать возврат денег. При этом ответственность несет именно продавец, даже если товар передается через пункт выдачи.
В случае отказа специалисты рекомендуют направить письменную претензию — продавцу или по юридическому адресу интернет-площадки. Если требования не выполняются, вопрос можно решить в судебном порядке.
По данному факту продавцу — ООО «Компания “Аквакосметика” — объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства о защите прав потребителей.