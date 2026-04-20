Лукашенко предупредил Украину, Литву, Латвию, Польшу и Эстонию о попытках агрессии

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал предупреждение Украине, Литве, Латвии, Польше и Эстонии в интервью телеканалу RT.
Так, белорусский лидер предостерег западных соседей Беларуси, а также Украину от агрессии против республики, назвав это своей задачей.
— Моя задача предупредить своих соседей: Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, может быть, в какой-то степени Украину. Упаси их Господь совершить агрессию против Беларуси, — заявил он.
Лидер государства подчеркнул, что Беларусь не хочет и не собирается воевать. И также сказал, что никакие войны с территории Беларуси против Польши и Литвы невозможны. Однако пояснил, в каком случае это может произойти.
— Мы не собираемся этого делать, если нас не будут втягивать в эту войну и нам не придется отвечать, — прокомментировал белорусский лидер.
Также Лукашенко сказал, что Беларусь будет защищаться всеми доступными средствами, если против республики совершат агрессию. Но добавил, что это не означает в случае начала какого-то противостояния, Минск ударит ядерным оружием по странам, через которые или с территории которых будет совершена агрессия. Так как у Беларуси достаточно другого оружия, чтобы противостоять агрессии.
И здесь белорусский президент указал, что при угрозе существованию Беларуси к защите республики присоединится и Россия.
— Если мы увидим, что это будет грозить существованию Беларуси, то не только мы, но и согласно нашему договору с Российской Федерацией… Мало не покажется. И мы применим все, что у нас есть, — заключил глава государства.
Еще Александр Лукашенко сказал, что ему жалко украинцев, избравших в свое время президентом Владимира Зеленского.
