В Дудинке прокуратура добилась перерасчёта за тепло на 12 миллионов рублей

Жители Таймыра столкнулись с проблемой — в 38 многоквартирных домах Дудинки стали регулярно отключать отопление. Люди обратились в прокуратуру, и проверка выявила системные нарушения.
Как установили надзорные органы, компании АО «Таймырбыт» и ООО «Дудинская управляющая компания» плохо следили за теплосетями и нарушали лицензионные требования. Инспекторы обошли проблемные здания и зафиксировали: батареи грели неравномерно, в угловых комнатах температура падала ниже +18,5°C. В подвалах обнаружилась наледь, подтекала канализация, трубы были без изоляции, а на конструкциях висели сосульки. В некоторых домах отсутствовала горячая и даже холодная вода, а заявки на ремонт не выполнялись годами.
Прокурор внёс руководителям компаний представления и возбудил административные дела по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ «Нарушения в предпринимательской деятельности». Дела пока находятся на рассмотрении.
После вмешательства надзорного ведомства коммунальщики взялись за ремонт сетей, а жителям Дудинки сделали перерасчёт — суммарно более 12 миллионов рублей.
Ранее мы сообщали, что вахтовик из Дудинки заплатил 63 тысяч за интим-услугу, которую не получил.