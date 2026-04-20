В Дудинке прокуратура добилась перерасчёта за тепло на 12 миллионов рублей

Как установили надзорные органы, компании АО «Таймырбыт» и ООО «Дудинская управляющая компания» плохо следили за теплосетями и нарушали лицензионные требования. Инспекторы обошли проблемные здания и зафиксировали: батареи грели неравномерно, в угловых комнатах температура падала ниже +18,5°C. В подвалах обнаружилась наледь, подтекала канализация, трубы были без изоляции, а на конструкциях висели сосульки. В некоторых домах отсутствовала горячая и даже холодная вода, а заявки на ремонт не выполнялись годами.